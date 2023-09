Bouygues Telecom compte 5 centres de contact en France, plus de 500 boutiques et 10 000 collaborateurs

L’opérateur de Martin Bouygues annonce avoir recruté 2900 collaborateurs en 2022 et pas moins de 500 stagiaires et alternants par an.

Du haut de ses 15,3 millions d’abonnés mobile et 3,3 millions de clients sur le fixe, Bouygues Telecom revendique aujourd’hui 10 000 collaborateurs en France, lesquels sont “répartis entre le siège de Meudon, nos cinq sites de relations clients (Tours, Strasbourg, Nantes, Bordeaux, Bourges), la quinzaine d’agences commerciales B2B et plus de 500 boutiques”, a fait savoir à Studyrama, Caroline Marchois, responsable Marque Employeur et Relations écoles chez l’opérateur.

En 2022, Bouygues Telecom a recruté 2 900 collaborateurs, “dont 22 % de cadres débutants. Nous comptons en faire tout autant en 2023 pour Bouygues Telecom et ses filiales parmi lesquelles Tisseo services, Keyyo et OnCloud.” Chaque année, 500 alternants et stagiaires intègrent également l’ensemble des métiers de l’opérateur.

Bouygues Telecom recrute majoritairement “des ingénieurs télécoms et réseaux, des ingénieurs IT, des développeurs, des business developers, des ingénieurs d’affaires, des responsables point de vente, des vendeurs pour nos boutiques implantées partout en France, ainsi que des chargés de clientèle et des responsables d’équipe pour les centres d’appels.”

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox