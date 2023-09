Les internautes se lâchent sur les réseaux : Xavier Niel se frotte à Elon Musk, “avec la Freebox Révolution on économise plus que sur les steaks de soja”

Aficionados de Twitter ou plutôt de X, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des posts qui ont déferlé sur le réseau social d’Elon Musk la semaine dernière.

Un TikTok réussi de Free. Bienvenue chez un abonné dont les parents multiplient les astuces au quotidien pour économiser le moindre centime. Cela passe par les promotions pour les steaks Veggie, mais aussi la Freebox Révolution et ses 4 forfaits illimités à 15,99€.

La Reefbox Rap, la box qui clashe face à la Freebox Pop ? Free préfère en rire et renvoyer son meilleur ennemi Reef dans les cordes. Dans le rap, poser un 16 renvoie au nombre de lignes des couplets d’un texte, souvent composés de 16 vers.

Commencez par poser la fibre avant de poser un 16. https://t.co/zBwmEbo7Yq — Free (@free) September 12, 2023

“Écoutez L’Iliade sous forme de livre audio. C’était censé être parlé”, a posté Elon Musk sur X. La réaction du sniper Xavier Niel, fondateur du groupe Iliad, ne s’est pas faite attendre.

Il veut quoi lui https://t.co/v70OaadacK — Xavier Niel (@Xavier75) September 8, 2023

Quand un abonné à Bouygues Telecom obtient un meilleur débit sur son mobile en 5G ( plus d’1 Gbit/s) à la Fête de l’Humanité que chez lui en WiFi.

La 5G @bouyguestelecom à la fête de l'huma 😍 Mon record absolu 😳 pic.twitter.com/3S7cQXKGf2 — Hugues 👨🏼‍💻 (@huguesdelamure) September 12, 2023

Ne chargez jamais votre smartphone sur les bornes publiques, c’est le FBI et Orange qui le disent !

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox