Le saviez-vous : les abonnés Freebox Révolution, mini 4K et Delta bénéficient d’un paramètre parfois utile, mais absent sur le Player Pop

Pour les abonnés Freebox Révolution, mini 4K et Delta adeptes de la fonction de sous-titrage, il est possible d’effectuer un paramétrage en fonction de vos besoins.

Si la fonction de sous-titrage reste pratique, notamment lorsque l’on est malentendant, il se peut toutefois que l’affichage ne soit pas adapté et se révèle ainsi inconfortable pour vos yeux. Fort heureusement, les abonnés Freebox Révolution, mini 4K et Freebox Delta ont la possibilité de l’ajuster. S’agissant du Player Pop et d’Oqee by Free, “il n’est à ce jour pas possible de changer la police, la taille et la couleur des sous-titres”, indique l’opérateur sur son site d’assistance. Les sous-titres ne sont par ailleurs pas disponibles sur les replays et enregistrements. “Nous retranscrivons l’audio et les sous-titres des contenus qui nous sont livrés par les ayants-droits. Cela signifie que si vous avez sélectionnez, par exemple, un audio en anglais , mais que le contenu ne nous a pas été livré avec cette donnée, l’application OQEE by Free ne vous l’affichera donc pas”, précise-t-il.

Sur le Player Free Devialet

Pour paramétrer à sa guise les sous-titres sur le player Free Devialet, il suffit de se rendre dans le bandeau “Réglages”, puis dans la section “Télévision”.

En cliquant sur la rubrique “Style des sous-titres”, vous aurez alors le choix entre “Normal” (sans rien), “Détouré” (fin contour noir) ou “Avec fond noir” (texte sur fond noir).

Sur la Freebox Révolution et ses 3 modes

Dans le cas de la Freebox Révolution, il faut faire “Réglages”, puis “Télévision”. Là encore, vous aurez le choix entre trois styles de sous-titrage. Ne reste qu’à choisir le plus confortable pour vous.

Plus de possibilités sur la Freebox mini 4K

En matière de paramétrage des sous-titres, la Freebox mini 4K est la mieux lotie. Pour effectuer des réglages très précis, il suffit de se rendre sur Freebox TV puis sur la chaîne concernée, appuyez une fois sur “ok”, avant de faire défiler le menu et se rendre dans les options TV, puis dans “sous-titres”. Une kyrielle de styles sont proposés, ainsi que de différentes tailles pour la police.

Mieux encore, des options de personnalisation sont proposées, de quoi effectuer un réglage à votre convenance. De la famille de polices, à la couleur du texte en passant par l’opacité du texte et la couleur du contour, les abonnés ont l’embarras du choix. Idéal pour les sous-titres de vidéos aux formats tels que srt,ass,etc.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox