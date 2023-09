Salt (Xavier Niel) a nouveau sacré meilleur réseau fixe de Suisse

Une nouvelle étude vient ajouter à l’aura de l’opérateur Suisse qui récolte régulièrement des lauriers pour les performances de ses offres fixe.

Le magazine spécialisé Connect a testé les performances des réseaux fixes en Suisse et ce, pour la première fois en se basant essentiellement sur la méthode du crowdsourcing. L’étude a été réalisée par la société de conseil Umlaut, qui fait partie d’Accenture. Suivant des critères très stricts, le test n’a jamais été aussi précis : différentes applications sont installées sur les smartphones et tablettes des utilisateurs/trices permettant d’analyser les différents abonnements et les technologies. Même des facteurs comme la fluctuation des connexions Wi-Fi ont été pris en compte.

Encore une fois, c’est Salt qui a obtenu le score le plus élevé, 987 points sur 1000. Il décroche ainsi la mention “exceptionnel” et le titre de meilleur opérateur. Il a également obtenu le meilleur score pour les vitesses de download et d’upload. En mai dernier, une étude Connect basée sur la satisfaction des client(e)s avait placé Salt Home à la tête du classement des meilleurs fournisseurs internet dans la région DACH.

Salt Home est actuellement disponible pour 2 millions de ménages suisses et la disponibilité de la fibre 10 GBit/s va s’étendre, avec des ouvertures prévues ce mois ci et en octobre.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox