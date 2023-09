Free envoie un mail à des abonnés Free Mobile pour leur proposer “l’offre Freebox incontournable du moment”

Le FAI démarche actuellement par courriel des abonnés Free Mobile afin de leur proposer de s’abonner à la Freebox Pop, et ainsi de profiter de ses avantages.

“Et si vous commenciez cette rentrée avec l’offre Freebox incontournable du moment ?”, Free envoie actuellement un mail à des abonnés Free Mobile dans l’optique de les inciter à rejoindre l’opérateur sur le fixe. Pour ce faire, l’opérateur met en avant son offre Freebox Pop WiFi 6 à 29,99€/mois la première année puis 39,99€/mois.

Si cette offre est valable pour toute 1ère souscription et réservée aux personnes n’ayant pas été abonnées à une offre Freebox dans les 30 jours précédents l’inscription, les abonnés Free Mobile désireux d’opter pour la Freebox Pop, profiteront des avantages Freebox et des tarifs préférentiels de l’offre, soit un forfait Free 5G/4G+ illimitée à seulement 9,99€/mois et jusqu’à 3 autres forfaits illimités à 15,99€/mois au lieu de 19,99€/mois, sans engagement. Sans oublier le forfait 2€ à 0€/mois.

Pour en profiter, il suffira de se rendre sur l’Espace Abonné Mobile à l’aide de ses identifiants puis de cliquer sur “Mon Offre” et “Avantage Freebox” dans la rubrique “Mon compte”. Sur l’écran suivant, il sera demandé de saisir vos nouveaux identifiants Freebox (numéro de téléphone géographique ou 09 ou de type fbx) puis le mot de passe associé.

