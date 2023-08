Abonnés Freebox et Prime : un nouveau jeu PC à récupérer gratuitement

Préparez-vous à frissonner malgré la chaleur de l’été avec le nouveau jeu offert avec Prime Gaming.

Comme chaque semaine, Amazon étoffe son catalogue de jeux proposé gratuitement dans son abonnement Prime. Après quatre ajouts la semaine dernière, il s’agit ici d’un titre particulier. Vous pouvez le récupérer dans les 33 prochains jours, une fois cela fait, le jeu vous appartiendra et vous pourrez y jouer quand vous voudrez même après cette période. Amazon Prime est inclus dans l’offre Freebox Delta et offert pendant 6 mois pour les abonnés Freebox Révolution, Pop et les abonnés Freebox mini 4K ayant un forfait Free Mobile lié à leur offre fixe.

Les créateurs du jeu culte Nightmare House 2 vous présentent In Sound Mind, un jeu d’horreur psychologique à la première personne bourré d’imagination avec des énigmes frénétiques et des combats de boss uniques. Traversez une série de souvenirs troublants en découvrant le fonctionnement interne du seul endroit dont vous n’arrivez pas à vous échapper : votre propre esprit.



Vous pourrez récupérer ce jeu et bien d’autres sur Amazon Games. Pour en savoir plus sur la procédure à suivre, nous vous proposons un tutoriel vidéo.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox