Iliad a renforcé sa présence de 2000 points de vente en un mois en Italie

Le programme Iliad Space a déjà fait preuve de son succès de l’autre côté des Alpes.

Activer son offre mobile dans une simple boutique de téléphonie, c’est la nouvelle proposition de l’Iliad Space lancé en juillet par l’opérateur italien. Le but étant de permettre une souscription facilitée dasn des boutiques spécialisées avec un vendeur s’occupant de saisir les données et informations nécessaires à l’abonnement, tout en conseillant le client.

“Avec iliad Space, la capillarité et la proximité de l’opérateur avec les utilisateurs actuels et nouveaux sont renforcées, qui peuvent activer les offres iliad dans les magasins de téléphonie spécialisés, de manière simple et pratique, à proximité de chez eux et avec le soutien du personnel présent dans les magasins. Aux plus de 2 000 points de vente iliad Space s’ajoutent les 40 Flagship Stores , les plus de 1 200 iliad Corners et les plus de 2 000 iliad Points et iliad Express déjà présents dans toute l’Italie” annonce la firme dans un communiqué relayé par UniversoFree.

