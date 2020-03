Débits sur Netflix en France: mois très stable pour tous les opérateurs, une légère augmentation chez Free et SFR

Nouveau mois, nouvel ISP Speed Index de Netflix, qui mesure la vitesse moyenne de ses flux selon les pays et les opérateurs. Pour février, les débits n’ont pas beaucoup varié en France et Free conserve ainsi la même place qu’en janvier.

En février, les débits relevés par l’ISP Speed Index ont augmenté pour SFR et Free et baissé pour Bouygues Telecom et Orange. Les variations sont cependant assez légères et le classement demeure inchangé.

Les débits Netflix au premier mars 2020

SFR THD (anciennement Numéricable) reste sur la première place du podium avec un débit de 4.16 Mbit/s (contre 4,14 Mbit/s en janvier). Bouygues Télécom quant à lui accuse une légère baisse de débit mais conserve la deuxième place, avec 3.76 Mbit/s soit une perte de 0.02 Mbit/s par rapport au mois dernier. L’opérateur historique affiche la même baisse de débit et est toujours à la troisième place avec 3.75 Mbit/s.

Free voit une très légère augmentation de débit, avec 3.51 Mbit/s contre 3.5 Mbit/s en janvier. L’opérateur de Xavier Niel conserve sa quatrième place, talonné par SFR qui quant à lui reste dernier, même si son débit passe de 3.26 Mbit/s le mois dernier à 3.33 Mbit/s en février, la plus grosse variation du mois.

Ci dessous la progression des opérateurs sur les derniers mois.

Rappelons que l’indice de performance des FAI porte uniquement sur le service Netflix aux heures de grande écoute. Il ne s’agit pas d’une mesure de performance générale incluant les autres services/données susceptibles de circuler sur le réseau des FAI en question. Une performance supérieure sur Netflix se traduit généralement par une meilleure qualité d’image, un temps de démarrage plus court et moins d’interruptions.