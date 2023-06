Les Français dépensent en moyenne 42€/mois pour leurs abonnements Netflix, Deezer, Canal+…

Les consommateurs continuent de dépenser davantage dans les abonnements culturels en ligne selon la dernière étude annuelle de BearingPoint.

Les plateformes se font une place très importante dans l’Hexagone. 8 Français sur 10 sont abonnés à un service culturel en ligne, qu’il soit de streaming vidéo, musical…L’étude BearingPoint relayée par les Echos se penche sur nos habitudes de consommation et on peut en tirer des enseignements assez enrichissants.

La vidéo à la demande reste maîtresse avec 65% des sondés en possédant, suivi par la musique et la télévision payante additionnelle a respectivement 28 et 25%. La presse en ligne représente 14% des interrogés par BearingPoint et les jeux vidéos en ligne 13%.

Crédit image : Les Echos

Si le total dépasse de loin les 100%, c’est parce qu’il est plus rare de n’avoir qu’un seul abonnement. Toute catégorie confondue, on compte 3.1 abonnements en moyenne selon l’étude, avec des différences générationnelles notamment du côté des 18-24 ans où la moyenne atteint 4.2 abonnements en 2023.

Crédit image : Les Echos

Ce sont ainsi au total 42€ par mois qui sont dépensés dans ce type d’offre, un chiffre en hausse de 14% sur un an. Dans un contexte inflationniste, même si le prix est en croissance, c’est également le principal motif de résiliation selon l’étude et 42% des Français seraient prêts à réduire leur budget pour les abonnements numériques.

