Abonnés Freebox et Amazon Prime : 6 nouveaux jeux gratuits à récupérer sur PC

Amazon a ajouté 6 titres à sa sélection de jeux disponibles gratuitement grâce à Prime Gaming.

Une nouvelle fournée de jeux est proposée par Amazon. Parmi les nombreux services inclus dans Amazon Prime, Prime Gaming propose en effet d’obtenir des jeux gratuitement ainsi que des contenus additionnels à d’autres jeux en ligne. Les abonnés Freebox Delta bénéficient d’Amazon Prime inclus dans leur offre et 6 mois d’abonnement sont offerts aux abonnés Freebox Révolution, Pop et mini 4K avec un forfait Free Mobile relié à leur compte. Voici les six titres qui viennent d’être ajoutés cette semaine.

Vous pouvez ainsi découvrir Agatha Knife, disponible pendant 33 jours. Résolvez des casse-tête, explorez le capricieux Univers Psychotique et rejoignez Agatha dans sa tentative de créer sa propre religion, le carnivorisme, afin de convaincre les animaux que le sacrifice de leur chair est le secret du bonheur éternel.





Vous avez également 33 jours pour récupérer Lila’s Sky Ark. Protégez un monde psychédélique contre des créatures étranges dans ce jeu poétique rempli de secrets, d’énigmes et de musique.

Ce jeu est disponible via la plateforme Legacy Games. Il vous suffit de télécharger le launcher depuis le site de la plateforme et de vous créer un compte. Une fois ce dernier installé, récupérez le jeu depuis la page Prime Gaming dédiée. Un code vous est alors indiqué, il vous suffit de le copier-coller sur cette page en vous connectant à votre compte. Une fois cela fait, vous pourrez jouer au jeu directement depuis le launcher.

Tandem : A Tale of Shadows redéfinit le genre des plateformes de puzzle avec un gameplay unique de haut en bas et à défilement latéral et une esthétique exceptionnelle. Aidez Emma et l’ours en peluche Fenton à résoudre le mystère de la disparition du célèbre magicien Thomas Kane. Le jeu est disponible pendant 31 jours.



Trois jeux plus rétros sont également ajoutés et pourront être récupérés toute l’année. Kizuna Encounter est un jeu de combat publié par SNK en 1996. Choisissez vos combattants et utilisez vos poings et vos armes pour enchaîner des combats à mort subite par équipes de 2 ! Découvrez le jeu d’action/combat hybride ultime, produit de la fusion et de l’évolution de différents systèmes, dont les changements de personnage en plein combat et les combos ultrarapides activées par une seule commande.

Dans King of the Monsters 2, choisissez un des trois monstres disponibles pour massacrer des extraterrestres dans le monde entier et devenir le roi incontesté des monstres ! Jouez ensemble en mode coop 2 joueurs, ou réglez vos comptes en mode Versus !

Enfin, Alpha Mission II est un jeu de tir publié par SNK en 1991. Ce classique du genre est apprécié par les fans pour son gameplay unique qui permet aux joueurs de ramasser et d’améliorer des power-ups d’armure pouvant être modifiés à tout moment. Ce deuxième opus ajoute de nombreux power-ups d’armure impressionnants, renforçant encore la dimension tactique passionnante qui a fait le succès du titre.

Pour accéder à ces titres, il faudra télécharger Amazon Games, disponible en cliquant sur ce lien, il suffit ensuite de vous connecter avec vos identifiants Amazon Prime. Vous retrouverez ainsi, sur une même interface, vos jeux gratuits à récupérer et la possibilité de les installer.

Il faudra ensuite cliquer sur “installer” et une fois la procédure terminée, vous pouvez jouer à votre jeu.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox