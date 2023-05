Orange poursuit la fermeture de son réseau cuivre là où c’est possible

En Bretagne, le chantier de fermeture du réseau apportant la téléphonie fixe et l’ADSL a démarré.

Un chantier essentiel en parallèle du déploiement de la fibre optique partout en France. En Bretagne, le réseau cuivre est constitué de près de 40 000 km de câbles. Outre l’extinction de ce dernier, il faudra aussi retirer les câbles qui le composent, pour des raisons écologiques, mais aussi pour le recycler.

Une manière également de lutter contre le vol de cuivre qui est considéré comme un véritable fléau, privant les abonnés ADSL de connexion. Ces travaux de fermeture du réseau s’étendent sur près de 160 communes, dont huit en Bretagne et sept quartiers rennais. La liste de communes a été dévoilée en décembre dernier et sur les 162 agglomérations, 104 sont dotées avec 98 ou 99% de prises raccordables à la fibre. L’Avicca soulignait cependant que 30 communes étaient alors “beaucoup moins bien couvertes, l’une d’entre elle n’atteignant que 87%”. D’autres fermetures ont déjà commencé dans un lot de 6 communes pré-sélectionnées pour observer les potentiels problèmes que peut rencontrer le chantier.

Dans la région bretonne, ce sont “16 000 logements concernés à Rennes soit 5 000 lignes en cuivre encore utiles” qui sont concernées, explique le directeur de projet d’Orange Jean Charny. Les huit communes bretonnes sont Bohars (29), Glomel (22), Férel (56), Camoël (56), l’Ile aux Moine (56), l’Ile d”Ars (56), La Trinité-Surzur (56) et Le Hézo (56) et les abonnés concernés seront prévenus par leur opérateur. “S’ils ont déjà la fibre, ce sera transparent. Pour ceux qui ont encore leur ligne de téléphone ou le réseau ADSL via le cuivre, ils auront deux ans pour passer à la fibre, avec leur opérateur” indique Orange.

Ce chantier important fait l’objet de projets, y compris du côté du régulateur des télécoms qui a ainsi proposé de nouvelles mesures à Orange pour que la bascule s’effectue sans trop de problèmes. Quatre objectifs clés ont été fixés pour la période de régulation 2024-2028. L’encadrement de la fermeture en fait partie, en s’assurant que la fibre soit bien déployée avant l’extinction du réseau “en imposant aux opérations de fermeture du réseau cuivre des délais de préavis qui prennent en compte l’état de déploiement des réseaux en fibre optique dans les zones concernées.” De même, la qualité de service doit être maintenue jusqu’à l’extinction du réseau, prioritairement pour les zones n’étant pas encore couvertes en FttH. Le déploiement de la fibre doit être facilité via l’accès rendu davantage possible aux infrastructures de génie civil et une dynamisation du marché des entreprises est souhaitée pour les encourager à se fibrer.

Source : France Bleu

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox