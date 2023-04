Les astuces Free en vidéo : Vous avez un mauvais débit en ADSL et pas de fibre ? Free a une solution pour vous

Une astuce simple à découvrir pour avoir un bon débit, même à la campagne.

Nouveau numéro de notre série vidéo “Le saviez-vous, nos astuces Free”, qui vous propose chaque semaine de découvrir ou de redécouvrir certaines possibilités ou options peu connues que propose Free et qui pourront vous simplifier la vie ou répondre à une problématique. Il s’agit d’un format très court, d’environ une minute, qui vous détaille, sur notre chaîne YouTube, une astuce simple et efficace.

Cette semaine nous nous intéressons aux français qui ne peuvent accéder à un bon débit en ADSL et qui n’ont pas la fibre. Dans ce cas, Free propose une offre dédiée aux zones rurales qui donne accès à Internet via le réseau 4G+ pour une enveloppe data de 250 Go par mois et un débit descendant pouvant aller jusqu’à 320 Mbit/s. Il s’agissait ainsi de “la box 4G la plus rapide du marché selon Free“ avec la possibilité de connecter jusqu’à 64 appareils. La carte SIM est déjà activée et pré insérée dans l’équipement, de quoi profiter de la 4G+ de Free Mobile dont le réseau ne cesse de s’améliorer. Ce dernier est donc accessible au domicile des abonnés éligibles dans les zones où la fibre n’est pas encore disponible et où le réseau ADSL ne permet qu’un accès internet limité.

