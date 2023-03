Comparatif box et mobile : Free Mobile le plus séduisant, Orange seul devant sur la fibre, SFR en chute libre au 4e trimestre

Tous les opérateurs ont désormais publié leurs résultats pour le 4e trimestre 2022, il est à présent possible de réaliser un comparatif en matière de recrutements sur le mobile et les box.

Quel opérateur a engrangé le plus d’abonnés sur les différents segments lors du 4e trimestre 2022 ? Free perd son fauteuil de meilleur recruteur sur le fixe et sa seconde place sur la fibre au profit de Bouygues Telecom mais se démarque de la concurrence sur le mobile. C’est une fois de plus l’hémorragie chez SFR, sur le mobile et le fixe.

Premier recruteur sur l’année 2022, Free Mobile l’est aussi lors du 4e trimestre, sa montée en gamme se poursuit avec 165 000 nouveaux abonnés alors que la base de forfaits 2€ baisse. “Ce succès reflète les investissements significatifs que le groupe a réalisé pour étendre la couverture de son réseau, augmenter ses capacités et améliorer les performances de débit, ce qui s’est traduit par une forte progression du classement de Free Mobile dans l’enquête annuelle de l’ARCEP sur la qualité des services mobiles”, s’est-il félicité le 16 mars. Relégué à la seconde place, Orange enregistre 144 000 ventes nettes au 4ème et baisse de régime. Toujours troisième, Bouygues Telecom a gagné 81 000 abonnés. Ses ventes ont été divisées par deux par rapport au trimestre précédent et au T4 2021. Tous les opérateurs accusent une nette baisse de régime durant cet exercice sauf Free qui reste proche de résultats du T3. Dernier, SFR est en chute libre. L’opérateur a annoncé que sa base totale d’abonnés a été revue à la baisse avec « le nettoyage de 260 000 cartes SIM inactives, sans utilisation ni impact financier ». En comptant seulement les recrutements et en faisant abstraction de cela, l’opérateur a perdu selon ses propres chiffres, près de 14 000 abonnés après en avoir gagné 124 000 lors du 3e trimestre.

Recrutements sur le mobile (ventes nettes) 1- Free Mobile : +165 000 2- Orange : +144 000 3- Bouygues : +81 000 4- SFR : -14 000 Free doublé par Bouygues Telecom sur le fixe et la fibre, SFR ne se relève pas Entre fin septembre et fin décembre, Free, meilleur recruteur de l’année sur le fixe, voit Bouygues Telecom lui chiper la place de leader au quatrième trimestre, l’opérateur progresse le plus. Stable, Orange conserve sa troisième place en ligne avec ses performances précédentes. Très loin derrière, SFR perd toujours autant d’abonnés. Recrutements sur le fixe ( ventes nettes) 1- Bouygues Telecom : +75 000 2- Free : + 54 000 3- Orange : +43 000 4- SFR : – 48 000 Orange toujours devant sur la fibre, Bouygues Telecom dépasse Free A l’heure où la fibre se démocratise en France au fil des déploiements, les opérateurs se livrent bataille sur les recrutements. Orange a retrouvé son rythme de croisière au quatrième trimestre après une baisse de régime, l’opérateur historique passe à nouveau la barre des 300 000 nouveaux abonnés. Habituel second, Free accuse une légère perte de vitesse avec 188 000 nouveaux abonnés. Comme sur le fixe, le FAI perd une place. Bouygues Telecom le devance pour la première fois (+ 201 000). Derrière, SFR annonce le gain de 107 000 abonnés en ligne avec les exercices précédents, mais l’opérateur inclut les abonnements FTTH, FTTB et 4G box. Encore une fois, le FAI ne peut suivre la cadence. Free et Bouygues Telecom ont recruté près de deux fois plus sur la période, le recrutement est trois fois supérieur du côté d’Orange. Nouveaux abonnés fibre 1- Orange : +339 000 2- Bouygues Telecom : +201 000 3- Free: +188 000 4- SFR : + 107 000

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox