Free lance une nouvelle vague de recrutements, et il y en a pour tous les goûts : Graphiste OQee, managers et conseillers Free Center, développeurs, etc.

Ca recrute fort chez Free ! En ce 21 mars, Free vient de publier des dizaines de nouvelles annonces pour des postes de travail à pourvoir, en CDI la plupart du temps et disponibles un peu partout sur le territoire français. Les lecteurs d’Univers Freebox étant, à priori, concernés par le monde des télécoms et de Free en particulier, certains d’entre vous pourraient être intéressés et qualifiés pour ces postes. Et les propositions sont très diversifiée. L’opérateur recherche ainsi un graphiste pour Oqee, des développeurs Fullstack, des commerciaux, des managers et des conseillers pour ses Free Centers, des ingénieurs, etc. La plupart de ces postes sont en CDI mais quelques-uns sont proposés en alternance ou CDD. Avec les ajouts de ce jour, ce sont au total 573 offres d’emplois que propose Free. Si vous êtes intéressés, vous pouvez proposer votre candidature en ligne, en allant sur le site dédié. Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox