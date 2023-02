Les internautes se lâchent sur les réseaux : la grammaire évolue chez Canal+ et Free, Orange trop cher à l’heure de l’inflation ?

Aficionados de Twitter, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu la semaine dernière.

Canal+ remplace le mot “engagement” par “abonnement X mois” dans ses offres. Mais pourquoi, un lien avec loi pouvoir d’achat qui va permettre la résilation en 3 clics et la résiliation anticipée dans certains cas ?

Effacer le mot "engagement" ça pourrait signifier que CANAL+ pourrait proposer des abonnements pour X mois, sans reconduction automatique. C'est qqch qui serait vraiment nouveau et bienvenue. — 📌 Anaël (@anael_tw) February 20, 2023

Free tente d’inventer un nouveau terme sur Intagram : Flexer. Flexez-vous avec votre smartphone acheté chez Free Mobile ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Free (@free.fr)

A l’heure où l’inflation impacte le portefeuille des ménages français, la question du prix chez les télécoms se pose. Ce Twittos dresse un comparatif entre un abonnement box+ 2 forfaits mobile chez Orange et Free. Le second est deux fois moins cher que le premier.

Free : 60€ par mois avec Freebox Pop + Mobile Illimité+ autre mobile illimité

Orange : 120€ par mois avec LiveBox + mobile 80go + mobile 200go

Bon… Les économies seront les bienvenues…

Je sais qu'Orange est mieux que Free niveau qualité de réseau Fibre / 4G/5G… Mais la… — Zwolf /𝓜𝓸𝓷𝓼𝓲𝓮𝓾𝓻 𝓒𝓸𝓶𝓽𝓸𝓾𝓵𝓮𝓶𝓸𝓷𝓭𝓮 (@ZwolfTokiOkami) February 24, 2023

“Tu peux m’envoyer tes codes Prime Video” l’humour de maman de Michaël Youn dévoilé au grand jour pour la sortie de son film BDE sur la plateforme américaine. Elle ne paiera pas 6 euros pour voir le film de son fils.

Dans la catégorie “plus grande destruction de câbles”, les nommés sont….

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox