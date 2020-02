Le titre d’Iliad bondit de 8% en Bourse

En bref. Après avoir bouclé récemment son augmentation de capital de 1,4 milliard d’euros, le titre d’Iliad grimpe ce matin à 130,90 euros, soit une hausse de 8%.

Une montée en flèche. Le cours de la maison-mère de Free passe de 123,25€ en ouverture de la Bourse à 9h à 130,90€ à l’heure où nous écrivons ces lignes. Un bond de 8% provoqué par Exane BNP Paribas. Le broker a repassé son conseil d’achat de “neutre” à “surperformance” avec un objectif de cours de 155 euros. Récemment, JP Morgan a également remonté son objectif au même niveau.

La double opération d’Iliad, à savoir l’offre publique de rachat de ses actions puis l’augmentation de capital à la suite de laquelle Xavier Niel a renforcé son emprise sur le groupe (70% de participation), permet donc au cours de reprendre des couleurs. Et ce après une année 2018 et 2019 alarmantes où le titre est tombé à son niveau le plus bas depuis le lancement de Free Mobile.

Source : Boursier.com