Insolite : un homme crée un embouteillage virtuel dans Google Maps

Un homme a réussi à berner Gooogle Maps, en créant un embouteillage virtuel au sein du service de navigation.

Si Google Maps est un outil très performant, ses algorithmes restent perfectibles. L’artiste Simon Weckert l’a d’ailleurs récemment montré dans une petite expérience. Il a en effet placé 99 smartphones avec Google Maps tournant dessus dans un chariot, qui a ensuite été trimballé à pied sur la route.

Voyant une centaine d’utilisateurs avançant au ralenti, Google Maps en a alors déduit qu’il y avait un embouteillage et mis l’axe de circulation en rouge, afin d’inviter les autres utilisateurs à l’éviter et à envisager un autre itinéraire. Et ce, alors que les rues apparaissaient plutôt calmes en termes de circulation.

Si Google cherchait une chose à améliorer dans Maps, l’artiste vient de lui fournir une petite indication. Une amélioration d’autant plus bienvenue que certaines personnes pourraient exploiter cette faiblesse à de mauvaises fins.

Source : 9to5mac