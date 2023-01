Débits sur Netflix : ex æquo, Orange, Free, Bouygues Telecom et SFR progressent

Comme tous les mois, Netflix publie son ISP Speed Index, qui mesure la vitesse moyenne de ses flux selon les pays et les FAI. Après une stabilisation des débits depuis juin 2022, Free, Orange et Bouygues Telecom et SFR s’améliorent aux heures de grandes écoutes en décembre.

Le bilan ISP de Netflix permet de comparer les performances du service de SVOD chez chaque opérateur aux heures de grandes écoutes. Il ne s’agit pas d’une mesure de performances générale incluant les autres services/données susceptibles de circuler sur le réseau des FAI en question. Le mastodonte de la SVOD vient de mettre à jour le classement français. Premier enseignement, tous les opérateurs sont à égalité avec un débit de 3,6 Mbits/s en décembre. Orange, Bouygues Telecom et Free rejoignent SFR THD en haut du classement avec un gain de 0,2 Mbits/s. Derrière, SFR ADSL progresse également, avec un débit moyen de 3,4 Mbits/s.

La moyenne française des débits s’élève ainsi à 3,6 Mbits/s tout comme en Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Brésil, Chili, Équateur, Finlande, Inde, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Panama, Paraguay, Philippines, Roumanie, Taïwan, Thaïlande, et Uruguay.

Les meilleures performances globales dans le monde (3,8 Mbits/s) sont enregistrées en Belgique, Canada, Corée du Sud, Danemark, Espagne, États-Unis, Hong Kong, Hongrie, Islande, Israël, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Singapour, Suède, et Suisse.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox