Pas de fibre, pas de cuivre, des foyers privés de raccordement

Des habitations ou locaux nouveaux se voient refuser un raccordement à l’ADSL. Il leur faudra attendre l’arrivée de la fibre.

Orange a dévoilé début 2022 un plan complet de fermeture du réseau cuivre, dont le clap de fin est prévu en 2030. Mais des inquiétudes se succèdent. Le calendrier voulu par l’opérateur historique semble assez difficile à respecter. Dans les 6 communes (Voisins-le-Bretonneux (78), Provin (59), Issancourt-et-Rumel (08), Vrigne-aux-Bois (08), Vivier-au-Court (08) et Gernelle (08) où la fin du réseau est testée depuis 2022, la migration s’avère bien plus lente que prévue. “Dans les Ardennes [quatre communes mixant des profils ruraux, urbains et pavillonnaires], sur 3.500 locaux, 800 foyers restent encore à basculer. Si l’on suit la courbe de progression, au 31 mars 2023, date à laquelle la migration est censée être achevée, on en aura encore 300“, s’est inquiété Franck Siegrist, directeur Territoire Numérique de la région Grand Est en novembre dernier lors du congrès de l’AMF et du Trip d’automne de l’Avicca. En 2024, 162 communes abandonneront le cuivre mais là encore, une nouvelle problématique émerge aujourd’hui.

Si Orange s’est engagé à maintenir la qualité de son réseau cuivre jusqu’à sa fermeture, “plus aucun opérateur ne pourra proposer à ses clients une offre de connexion XDSL (ADSL, SDSL, VDSL) ou un abonnement téléphonique utilisant le réseau cuivre” , à partir de 2026. Un calendrier clair qui contraste avec une réalité toute autre aujourd’hui sur le terrain, en tout cas dans certains territoires comme à Epinal dans les Vosges. Kévin Guellaff, conseiller municipal délégué au numérique d’Épinal met aujourd’hui en exergue une situation très impactante pour certains foyers : « Comme la fibre arrive, Orange ne déploie plus de lignes cuivre pour les habitations nouvelles. On se retrouve avec des nouvelles maisons ou des logements achetés sans rattachement au réseau cuivre et donc qui n’ont pas de connexion. Les logements sont hors réseau, hors tout : pas de fibre, pas de cuivre. »

Selon lui, le retard paris par Orange dans le déploiement de la fibre dans cette zone AMII, en est la cause : « Orange avait pour ambition de fibrer la ville à 100 % au 31 décembre 2022 et aujourd’hui seulement 73 % des logements de la commune ont été raccordés soit environ 16 000 logements sur 22 000 ».

Ce type de problématique touche également à première vue les réseaux d’initiative publique . « Vous construisez un bâtiment dans une zone où le fibrage est annoncé d’ici un an ou deux ans et en attendant il n’est pas possible de construire de nouvelles lignes de cuivre ou de raccorder de nouveaux locaux » , a confirmé, Michel Sauvade, co-président de la Commission numérique de l’AMF. Et d’ajouter que l’Association des maires de France “est attentive car ce qui se joue maintenant risque de faire pencher la balance du bon ou mauvais côté pour les administrés. À travers les expérimentations menées en ce moment par Orange on entre dans une logique d’industrialisation du processus. Orange veut monter en puissance grâce à un système industrialisé mais il ne faut pas que ce système soit figé. »

Source : Maire-info

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox