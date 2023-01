Apple dévoile ses nouveaux Macbook Pro et Mac mini et fait renaître le Homepod en l’améliorant

La firme à la Pomme a levé le voile sur plusieurs produits et notamment deux nouveaux ordinateurs mais aussi une nouvelle version de son enceinte connectée.

Plus de performances pour tout le monde, à condition d’y mettre le prix. Apple a en effet présenté hier des puces de nouvelles génération pour ses MacBook Pro et Mac Mini, nommées respectivement M2 Pro et M2 Max, promettant ainsi des “performances révolutionnaires“.

“Seul Apple conçoit des SoC (system on a chip, ndlr) comme la M2 Pro et la M2 Max. En plus d’offrir des performances professionnelles incroyables, elles affichent une efficacité énergétique inégalée sur le marché” affime ainsi Johny Srouji, Senior Vice President of Hardware Technologies d’Apple. La M2 Pro doit ainsi prendre la suite et proposer une améliorationd e la M1 Pro, avec 40 milliards de transistors, soit le double de la puce M2 et donc permettre le traitement d’images bien plus rapide par exemple. Le M2 Max pour sa part doit permettre d’accéder à une “une puissance et une efficacité énergétique inégalées sur le marché des portables pro”.

De nouveaux Macbooks et Mac mini

Quoi de mieux pour présenter ces puces que de nouveaux appareils embarquant ces bijoux technologiques ? Ainsi, deux nouvelles version de MacBook Pro (14 pouces et 16 pouces) avec chaque puce et deux Mac mini ont été lancés par Apple. Plus précisément : le MacBook Pro 14 pouces est décliné en trois versions : deux modèles avec la M2 Pro avec au choix de 512 Go de stockage ou 1To de stockage SSD, pour respectivement 2399€ et 2999€ avec 16 Go de mémoire unifiée. La troisième version utilise la M2 Max avec 32 Go de mémoire unifiée et un stockage de 1To pour 3699€.

Pour un plus grand écran, deux machines embarquent la M2 Pro pour 16 pouces : 16 Go de mémoire unifiée et 512 Go pour 2999€ et 3229 Go pour un To de stockage. Enfin, dans la même idée, la puce M2 Max embarque 32 Go de mémoire unifiée et 1To de stockage pour 4149 euros.

Viennent ensuite les trois nouvelles versions du Mac mini : deux modèles équipés de la M2 Pro avec 256 Go et 512 Go de stockage pour respectivement 699€ et 929€. La version équipée de la M2 Pro propose pour sa part 512 Go de stockage et est proposée à 1549€.

Le Homepod est de retour

Surprise, un produit d’Apple fait également son grand retour, plus performant, plus intelligent. Le Homepod, lancé en 2017 mais qui avait vite montré ses limites et était resté dans l’ombre de sa version mini plus aboutie revient en grande forme.

“Avec la popularité du HomePod mini, nous avons constaté un intérêt grandissant pour l’acoustique puissante que pourrait offrir une enceinte plus imposante” pointe Greg Joswiak, directeur marketing monde d’Apple. De fait la puissance est supérieure à la version mini avec 5 tweeters avec beamforming, un boomer longue portée ainsi qu’un micro avec égaliseur de basses pour un meilleur équilibre musique-voix-réponse de Siri.

Le Homepod prend également en charge des scénarios et routines pour la maison connectée grâce à Siri et est par ailleurs capable de reconnaître des sons, par exemple d’une alarme. Il est également équipé d’un capteur de température et d’humidité, afin notamment de proposer des automatisations de certains appareils domotique comme les volets, le chauffage… En plus d’intégrer la version évoluée de Siri, il est également en mesure de reconnaître six voix différentes. Ainsi, le Homepod pourra définir autant de profil d’utilisateur avec les playlists, les rappels, les calendriers, les suggestions, etc.

Une remise à niveau claire et net pour cette enceinte, qui est d’ores et déjà disponible en précommande pour 329€, avec une disponibilité prévue le 3 février 2023.

Source : BFMTV

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox