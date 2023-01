Red by SFR commence à augmenter la facture de ses abonnés

Quand les coûts d’exploitation et les investissements augmentent pour les opérateurs, les abonnés passent à la caisse.

Après Bouygues Telecom et SFR, Red by SFR commence comme prévu à informer ses abonnés d’une hausse automatique de leur abonnement, sans possibilité de refuser. Chez l’opérateur au carré rouge, la plupart des offres fixes et mobiles seront concernés avec une hausse comprise entre 0.69€ et 0.99€/mois. . Un abonné Red by SFR se voit par exemple aujourd’hui informé d’une augmentation mensuelle de 0,69€, justifié selon l’opérateur par “un contexte de hausse de nos coûts d’exploitation et de nos investissements”.

69 centimes ce n'est pas dingue mais j'aimerais bien la manière de faire @REDbySFR toujours au top avec ses clients =)

cc @SFR pic.twitter.com/qcjkPDIhxf — $clem.getLastTweet(); (@clembuntu) January 10, 2023

De leur côté, les abonnés SFR apprennent la nouvelle directement sur leur facture, en bas du document. Là encore, l’opérateur explique que cette hausse s’inscrit dans “un contexte marqué par la hausse généralisée des coûts constitutifs du prix de votre service (composants électroniques, matières premières, logistique…)”.

Parfois c’est incroyable la loi française Pour une augmentation de 0,98€ j’ai le droit de résilier un abonnement SFR engagé?? pic.twitter.com/yEC3soNkTO — Farès 🤨 (@rmxptfl) January 3, 2023

A noter qu’en cas d’augmentation de la part de votre opérateur, le code de la consommation permet de résilier son contrat sans frais et sans paiement des mois restants dus dans les quatre mois suivant la réception du courrier ou de l’e-mail l’informant du changement de prix. Orange a prévu également de revoir à la hausse ses prix en 2023. Free fait quant à lui figure d’exception.

