Abonnés Freebox : jusqu’à -50% de réduction sur une sélection de films dans la boutique de Prime Video

Pour les adeptes de l’achat ou de location de films en VOD, de nombreux longs-métrages sont actuellement en promotion sur Prime Video.

Inclus dans l’abonnement Freebox Delta et offert pendant 6 mois aux abonnés Freebox Révolution et Pop, Amazon Prime Video lance des promotions sur une sélection de films en VOD dans sa rubrique « boutique ». Les longs-métrages disponibles sont affichés à 1,99€ à la location et 4,99€ à l’achat. Figurent le dernier Dune, Bac Nord, King Richard, Jurassic World : Le Monde d’Après, ou encore le Dîner de Cons, Tous en Scène 2, The Northman, Joker, Tenet, Aline, Hors Normes, et beaucoup d’autres.

Lorsque vous louez une vidéo, vous avez 30 jours pour commencer à la regarder et 48 heures pour la voir ou la revoir une fois la lecture commencée.

