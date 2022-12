Les internautes se lâchent sur les réseaux : Xavier Niel et son humour Freebox, le réseau cuivre peut captiver

Aficionados de Twitter, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu la semaine dernière.

Quand Xavier Niel compare Afida Turner à une Freebox V5.

Ta freebox v5 quand tu téléchargeais des torrents : pic.twitter.com/pna41l7ewP — Xavier Niel (@Xavier75) December 17, 2022

La Livebox 6 est quant à elle au top de sa forme !

J’ai testé ma #Livebox6 en connectant 26 équipements en simultané. Résultat : pas une seule micro coupure, tout fonctionne à merveille, la connexion est d’une grande stabilité, on reconnaît de suite l’excellente qualité du réseau #Orange #Wifissime 🧡💪 pic.twitter.com/Fo5axw8NvR — Rémi (@lachape_one) December 17, 2022

Le réseau cuivre manquera aux techniciens.

👀 C'est captivant de voir les techniciens à l'œuvre sur ce câble #réseaucuivre #adsl

La vitesse des gestes acquise au fil du temps.

Ils connaissent par 🧡 le code couleur qui permet d'identifier chaque client représenté par une paire de fil conducteur.#LifeAtOrange #télécom pic.twitter.com/u9ZouRZFpC — Marion NICOLAS ROSNER (@marion_ncl_rsnr) December 14, 2022

Le WiFi là ou on ne l’attend pas.

On on a installé la wifi dans le jardin pic.twitter.com/dyZ8wsVen5 — Pym’s (@MonfraisY) December 14, 2022

Reef est une entreprise officielle sur Twitter, qui l’eût cru.

Le faux opérateur Reef créé par Free a donc maintenant une certif, ce compte était un peu unique car c’était un compte avec le texte « officiel » sans pour autant être certif 😭 pic.twitter.com/1jieyvKe5s — Lucas  (@biertester) December 13, 2022

