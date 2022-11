Fibre optique : face à de trop nombreux problèmes, une collectivité porte de nouveau plainte et fustige l’Arcep

Après une première plainte en mai dernier, l’agglomération de Paris Saclay repart au front pour obtenir un réseau de fibre optique fonctionnel.

« Répéter que la situation du très haut débit est inacceptable ne changera pas le quotidien des habitants et usagers », assène la collectivité. Six mois après une première plainte à l’encontre des opérateurs, l’agglomération et ses maires repartent à l’attaque en déposant une nouvelle plainte, déplorant l’inaction du régulateur des télécoms.

La communauté d’agglomération Paris-Saclay se mobilise depuis plusieurs mois concernant des problèmes rencontrés sur le réseau de fibre optique. Après avoir appelé l’Arcep à s’emparer du dossier et avoir même obtenu le feu vert du régulateur pour une expérimentation du mode opérateur d’infrastructure, elle n’observe aucun changement.

“Les derniers constats démontrent pourtant que les difficultés, identifiées il y a plus de deux ans maintenant, sont toujours autant d’actualité. Les témoignages s’accumulent sur les coupures et dégradations, tandis que le taux de raccordement diminue : seulement 69% des prises sont éligibles à la fibre au 15 novembre 2022″ explique le collectif comprenant 27 maires et le président de l’agglomération. Si les opérateurs s’étaient engagés à résoudre le problème d’ici 2023, pour eux, l’Arcep a “refusé d’exercer ses pouvoirs“.

“Tous les éléments versés au dossier de la première saisine étayaient objectivement un réel dysfonctionnement de la fibre optique dont pâtissent chaque jour les habitants. Pourtant, l’autorité régulatrice n’a engagé, 9 mois plus tard, aucune action contraignante à l’égard des opérateurs, ni même répondu aux élus. C’est inacceptable” fustige la collectivité.

En plus d’une éventuelle sanction de la justice, les élus espèrent que cette plainte soit prise en compte par l’Arcep et pousse l’autorité à user de la sanction. Ils affirment par ailleurs qu’ils « continueront sans relâche à engager tous les moyens possibles pour que le service qui leur est dû soit enfin fourni ».

