Clin d’oeil : la 4G de Bouygues glisse bien en montagne, l’opérateur le sait et provoque une avalanche de sourires

Clin d’oeil – Avec plus de 150 stations de ski couvertes en 4G tout comme SFR, Bouygues Telecom ne manque pas une saison d’hiver pour mettre en avant son réseau en montagne et aime prendre de la hauteur pour le bien de ses abonnés. En atteste cette campagne de pub de l’opérateur aperçue en station, des plus cocasse : ” Rien de plus pénible que de monter les oeufs en EDGE”. De quoi faire sourire avant d’embarquer dans une télécabine !