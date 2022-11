Abonnés Disney +, soyez vigilants, cet e-mail frauduleux en veut à votre argent

Une campagne de phishing est actuellement en cours et vise les abonnés de la plateforme Disney +.

La vigilance est de mise. En effet, un e-mail malveillant usurpe l’identité de la plateforme SVOD de la firme de la plus célèbre des souris. Ce genre de courriel comme à l’accoutumé prend la forme d’un message alarmant.

Ce dernier indique que votre compte Disney+ a été suspendu à cause d’un défaut de paiement et vous invite à régulariser la situation afin d’en récupérer l’accès en cliquant sur un lien. Évidemment, ce lien à pour seul et unique but de vous soutirer de l’argent. Un utilisateur peu averti pourrait tomber dans le panneau, l’aspect de l’e-mail semble réel puisqu’il reprend les couleurs de la plateforme ainsi qu’un texte sans fautes d’orthographe.

Cependant il suffit de regarder l’adresse e-mail de l’expéditeur pour comprendre que Disney n’est pas à l’origine de cette demande de régularisation. En effet, cette dernière est cliquefarma@cliquefarma.com.br ce qui n’a rien à voir avec l’adresse e-mail officielle de Disney + à savoir : disneyplus@mail.disneyplus.com.

Des frais de suspension facturés

En plus d’utiliser une adresse e-mail totalement étrangère à Disney +, les arnaqueurs appuient leur arnaque en indiquant des frais de suspension pouvant aller de “9,99 à 49,99 euros”. Évidemment la plateforme de SVOD ne vous facturera jamais de tels montants si votre moyen de paiement n’est plus à jour.

Source : Tom’s Guide

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox