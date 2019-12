Appels et SMS via le Wi-Fi : l’activation sur Android et iPhone expliquée en vidéo

À travers deux vidéos, découvrez comment activer les appels et SMS via le Wi-Fi sur un smartphone Android ou iOS. Sur sa chaîne YouTube, Bouygues a publié deux petites vidéos. L’opérateur y rappelle l’intérêt des appels voix et SMS via le Wi-Fi (compenser l’absence ou la faiblesse de réception du réseau mobile, que ce soit à la maison ou sur le lieu de travail), mais explique également comment activer la fonctionnalité sur les smartphones sous Android et sur les modèles iPhone. Ci-dessous, la vidéo pour les smartphones Android : Et celle pour les utilisateurs d’iPhone : Notez enfin que la possibilité d’appels et de SMS via le Wi-Fi nécessite l’activation chez l’opérateur, mais également la compatibilité du smartphone.