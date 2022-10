Google lance un nouvel outil pour gérer les publicités s’affichant sur YouTube, Search ou Discover

Il y aura toujours des publicités, mais vous pourrez choisir lesquelles.

Annoncé lors de la conférence Google I/O en mai dernier, l’outil “Mes préférences publicitaires” est désormais lancé. Son but : “aider les internautes du monde entier à sélectionner les publicités qu’ils voient sur Google, que ce soit sur YouTube, le moteur de recherche ou Discover. Vous pourrez aussi bloquer les publicités sur des sujets sensibles et vérifier les informations utilisées pour personnaliser votre expérience publicitaire” explique la firme de Mountain View.

Lorsque vous êtes connecté à votre compte Google, vous pouvez accéder directement à “Mes préférences publicitaires” à partir des publicités qui s’affichent sur le moteur de recherche YouTube et Discover. Vous pouvez aussi choisir les thèmes et les marques à montrer et à masquer. Il est désormais possible de gérer ses préférences publicitaires sans interrompre ses activités en ligne, sans perdre du temps à chercher le paramètre adéquat ou à déchiffrer la manière dont vos données sont utilisées.

Il est également possible de complètement désactiver la personnalisation des publicités. “Mes préférences publicitaires” simplifie cette tâche en plaçant ces commandes au premier plan. Les utilisateurs verront toujours des annonces publicitaires, mais elles seront peut-être moins pertinentes et utiles. Ces paramètres seront appliqués à chaque connexion sur un compte Google. Il est possible de limiter les publicités sur, par exemple, l’alcool, les rencontres, la perte de poids, les paris, la grossesse ou la parentalité.

Dans un souci de confidentialité, “Mes préférences publicitaires” indique également aux utilisateurs les informations servant à personnaliser les annonces qui s’affichent. “En cas de doute sur ce qui est partagé, il est facile de consulter quelles informations sont utilisées, et de modifier ces paramètres en fonction de ses préférences” précise le géant américain.

