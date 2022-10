Orange, Free, SFR et Bouygues : qui offre les meilleurs débits dans les 15 plus grandes villes françaises

nPerf dévoile aujourd’hui son baromètre des performances de l’internet mobile pour les 15 plus grandes agglomérations de France. En se basant sur les tests des utilisateurs, il classe ainsi les performances de chaque opérateur dans ces différentes villes.

La référence des speedtests en France dévoile aujourd’hui les performances des réseaux mobiles dans les 15 agglomérations les plus peuplées en métropole. Les tests ont été réalisés entre octobre 2021 et septembre 2022 inclus.

Alors comment ça marche ? nPerf permet d’évaluer la qualité de sa connexion mobile 2G/3G/4G/5G/Wi-Fi en effectuant un test de débit, de navigation et de streaming vidéo via son application disponible sur Android, iOS et Windows Phone. Chacun est ainsi libre d’utiliser cette application pour mesurer la qualité de sa connexion mobile. L’ensemble des utilisateurs de l’application nPerf forme le panel de cette étude. Celle-ci repose sur les dizaines de milliers de tests effectués chaque mois par les clients finaux des opérateurs, ce qui en fait l’étude « crowdsourcing » avec le panel le plus étendu en France. Au total, plus de 400 000 tests ont été comptabilisés, tout opérateurs confondus pour établir le classement.

Répartition des tests comptabilisés par agglomération

Orange conserve son leadership, Free leader sur une seule agglomération en débit descendant

Cette année encore, ce sont les abonnés Orange qui ont bénéficié des meilleures performances de réseau mobile dans les deux tiers des agglomérations du top 15 sur la base du score global attribué par nPerf. SFR pour sa part propose de meilleures expériences à Lyon, Aix-Marseille, Bordeaux et Nice-Cannes-Antibes tandis que Bouygues Telecom est leader à Grenobe mais perd sa position à Grenoble.

En terme de débit moyen de téléchargement, Orange est généralement leader dans les villes où il a déjà décroché la première place au score à l’exception de Nantes, seule ville où Free Mobile arrive à décrocher un meilleur débit descendant que ses concurrents, mais de peu.

Lille, Strasbourg et Bordeaux sont les agglomérations les mieux loties

Déjà première en 2021, Lille confirme sa première place en proposant à ses habitants un débit moyen de 145 Mb/s (en hausse de 61% en un an). De plus, la qualité de la navigation web et du streaming vidéo ainsi que de bonnes performances sur d’autres indicateurs lui font dépasser les 100 000 nPoints, une première dans le classement du TOP 15 de nPerf.

Strasbourg pour sa part a été détrôné l’année dernière chutant à la neuvième place en 2021 mais a clairement repris des couleurs en récupérant sa deuxième place. Bordeaux prend la troisième place du podium à Lyon. nPerf souligne par ailleurs une situation assez insolite à Avignon, qui propose le deuxième meilleur débit descendant mais figure malgré tout 10e au score.

“Comme l’année dernière, hormis Lyon, les plus grosses agglomérations de France (Paris et Marseille) sont toujours loin des meilleures performances de l’Internet mobile, puisque toujours en 6ème et 8ème place du classement, respectivement. Fait intéressant, lors de notre dernier rapport sur ce TOP15, aucune agglomération avait enregistré un débit descendant moyen supérieur (ou égal) à 100 Mb/s. Aujourd’hui, pas une seule ne figure en-dessous” explique nPerf. Les scores ont en effet progressé de 17% en un an, une amélioration attribuée à la généralisation progressive de la 5G.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox