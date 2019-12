Speedcheck : l’application gratuite pour mesurer la qualité de sa connexion 3G/4G/Wi-Fi profite d’améliorations sous Android

L’application Speedcheck se met à jour sur les smartphones et tablettes Android, afin d’apporter des améliorations et corrections.

Disponible gratuitement sur Android et iOS, l’application Speedcheck permet de mesurer les débits en réception, les débits en envoi et le ping. Les résultats sont ensuite affichés et interprétés pour comprendre si la qualité de connexion est suffisante ou non pour tel ou tel usage (e-mail, navigation, jeu, streaming et chat vidéo). Les fonctions incluent également le partage de ses résultats, la programmation de tests et l’historique des tests.

La version Android vient d’être mise à jour dans une version 5.1.5.13. Le développeur indique une réduction de la taille de fichier et des améliorations pour le démarrage du test et le test de ping, ainsi que des corrections de bugs mineurs. La nouvelle version de Speedcheck peut être téléchargée sur le Play Store en suivant ce lien.