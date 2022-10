Orange lance une salve de promotions pour ses abonnés Livebox

Avis aux fans de contenus voulant faire des découvertes sur leurs Livebox, de nombreux services peuvent être découverts pour 1€ le premier mois.

Une promo d’un nouveau genre : Orange lance une nouvelle vente flash pour ses abonnés équipés d’un décodeur. En effet, il suffit de se rendre sur le canal 29 de sa box Orange pour se voir proposer douze services de SVOD en promotion. Avec des thématiques variées et des types de contus assez divers, vous avez l’occasion de choisir une ou plusieurs plateformes et de l’essayer pour 1€ durant un mois.

Une fois le premier mois passé, si vous n’avez pas résilié, l’offre repassera à son tarif mensuel. Cette vente flash dure jusqu’au 16 octobre prochain et est disponible uniquement sur les décodeurs noirs. Les abonnés dont la TV est desservie par satellite ne sont pas concernés.

Voici la liste des plateformes concernées :

Cinéma et Séries

• BrutX :

Du contenu original et exclusif, ainsi qu’une sélection de films, de séries et de documentaires.

De nouvelles productions originales tous les mois.

• Shadowz :

L’offre 100% frisson destinée aux fans de cinéma de genre.

Profitez du plus large catalogue de films d’horreur, fantastiques, thrillers et de science-fiction !

• UniversCiné

Le meilleur du ciné indépendant : classiques, culte, indé US, cinéma du monde, cinéma français,

SF/Horreur, courts-métrages, documentaires, nanars, LGBTQ+, kids, quête de sens.

• Queerscreen

Le meilleur des films et séries LGBT+ avec 80% de contenus exclusifs.

Profitez du plus large catalogue de films et de séries TV gays en streaming.

• Benshi

La première offre de vidéo à la demande par abonnement 100% cinéma, 100% jeunesse.

Elle s’adresse aux enfants de 2 à 11 ans, et propose d’accompagner les familles dans leur

découverte du cinéma. Tous les films à voir sur Benshi ont été soigneusement sélectionnés

par des professionnels du cinéma jeune public.

• Bref Cinéma

La seule plateforme VOD par abonnement dédiée au court-métrage.

Loisirs

• Le Tigre Yoga Play

Plusieurs centaines de vidéos pour pratiquer chez soi avec des séances de 5 à 60 minutes

parfaitement adaptées aux contraintes horaires et au niveau de pratique de chacun.

• Point de Vue TV

Chaque mois, une sélection de reportages du monde entier sélectionnés par nos experts.

Du palais de Buckingham à celui d’Amalienborg, de Versailles à l’Ermitage, laissez-vous guider

dans l’intimité des familles royales d’hier et d’aujourd’hui.

• Zone300 Chasse

Des productions françaises en exclusivité sur tout type de chasse et de gibier.

• Zone300 Pêche

Des productions françaises en exclusivité sur tout type de pêche.

• The Pit

The Pit propose ce qu’on ne trouve nulle part ailleurs : une offre 100% musiques Rock et Metal

conçue par des passionnés, pour des passionnés. Documentaires, films, concerts et contenus

exclusifs.

• Spicee

Des documentaires et des reportages inédits. Des histoires fortes et engagées.

Un regard surprenant et décalé.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox