Les astuces Free en vidéo : abonnés Free Mobile et Freebox, profitez gratuitement durant 1 mois de livres et BD en illimités

Univers Freebox vous propose chaque mercredi de découvrir des tutoriels et des astuces en vidéo pour savoir comment utiliser tous les services de votre Freebox ou de Free Mobile

Aujourd’hui nous vous présentons nous vous présentons le service Nextory, qui propose une offre spécifique pour les abonnés Freebox et Free Mobile et qui vous permet d’y accéder gratuitement durant 1 mois.

Nextory est disponible en option pour les abonnés Free dans une offre dédiée à 7.99€/mois. Si vous souhaitez découvrir le service de streaming, sachez qu’il est proposé avec 30 jours offerts et propose des livres et BD en illimité, un livre audio par mois, l’accès à la presse en illimité et la possibilité de lire vos livres hors connexion. Le service est disponible sur Android, iOS mais aussi sur navigateur.

