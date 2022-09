Salto propose une nouvelle promo alléchante, certains abonnés Freebox et Bbox peuvent en profiter

Avis à ceux voulant découvrir la plateforme de SVOD française, une promo est en cours sur showroom privé.

Une vente privée pour attirer des clients chez Salto est en cours depuis vendredi dernier. Elle propose tout simplement un an d’abonnement avec un versement unique de 35€ au lieu de 83.99€. Une réduction de 58% donc pour un coupon parmi les 10 000 disponibles, l’achat est limité à 5 coupons par membre showroomprivé. Cette opération est proposée jusqu’au 2 octobre 2022 à 8h.

Le coupon vous sera envoyé par mail après votre achat et pourra être utilisé jusqu’au 31 décembre prochain sur la page suivante : www.salto.fr/premium/coupon et il n’inclut qu’une offre 1 utilisateur. Le coupon ne peut ni être revendu ni échangé et si vous avez déjà un abonnement en cours, vous ne pourrez pas utiliser ce code coupon. Vous devrez bien sûr créer un compte Salto. A noter que conformément à la loi : vous bénéficiez de 14 jours à compter de la mise à disposition de votre coupon pour vous rétracter. Passé ce délai ou en cas d’activation de votre coupon sur le site du partenaire, vous renoncez à l’exercice de votre droit de rétractation.

Pour rappel, Salto propose les contenus de TF1, M6 et France Télévisions avec plus de 10 000 heures de films, séries, documentaires, divertissement, jeunesse… Ainsi que des programmes inédits. L’application n’est pas disponible sur toutes les Freebox, à l’exception des abonnés Freebox mini 4K et Pop sur lesquelles vous pouvez la télécharger depuis le play store. L’application est cependant proposée par Bouygues Telecom sur ses Bbox, qui propose par ailleurs 6 mois gratuit pour ses nouveaux abonnés Ultym.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox