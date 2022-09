Réseau de distribution : Free lance une nouvelle énigme

Mais dans quelle ville Free ouvrira prochainement un nouveau Free Center? C’est à vous de deviner.

Pour atteindre son objectif de 200 boutiques en 2023, Free enchaîne les inaugurations et annonces depuis la rentrée. Après l’ouverture la semaine dernière de sa neuvième boutique à Paris et sa première à Dax dans les Landes, ou encore cette semaine à Aubière près de Clermont-Ferrand et ce 23 septembre à Grenoble pour sa 180e inauguration, l’opérateur lance aujourd’hui une nouvelle énigme. De quoi faire travailler les méninges des internautes. C’est à eux de trouver dans quelle ville Free s’implantera ou se renforcera prochainement. L’indice prend la forme d’une image illustrant un port, un pont et des bateaux.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox