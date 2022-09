Free Mobile baisse la data de son offre Série Free, mais reste attractif

Free offre 10 Go de moins dans son offre à 13,99€/mois pendant au moins deux semaines.

Jusqu’au 04 octobre prochain, l’offre intermédiaire proposée par Free Mobile passe de 110 à 100 Go en 4G/4G+ en France métropolitaine, au prix inchangé de 13,99€/mois pendant un an.

Ce forfait propose également les appels, SMS/MMS illimités mais aussi 16 Go de data utilisables depuis l’Europe et les DOM ainsi qu’un accès au service Free Ligue 1 de l’opérateur. Si vous souscrivez à ce forfait sans engagement vous basculerez au bout d’un an sur le forfait 5G de l’opérateur à 19.99€/mois comprenant 210 Go.

Une offre plus attractive à data égale

A titre de comparaison, un forfait avec une enveloppe de 100 Go est actuellement proposé chez la concurrence. Du côté de Sosh et B&You, il faudra compter 15,99€ et 14.99€/mois avec une enveloppe data utilisable depuis l’Europe et les DOM un peu plus conséquente de 20 Go chez le premier et 25 Go chez le second. Du côté de Red by SFR, l’offre est à 15€/mois, avec 17 Go depuis l’UE et les DOM.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox