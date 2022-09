Canal+ : “un bug géant inexpliqué” a frappé la chaîne

Les incidents techniques se poursuivent pour Canal+ lors des soirées de Ligue des Champions.

Après la soirée cauchemardesque du 6 septembre dernier sur myCanal et le bug privant 100 000 à 200 000 abonnés du match de Ligue des Champions PSG-Juventus de Turin, un autre problème technique a touché cette fois l’ensemble des clients à l’issue de le la rencontre Maccabi Haïfa-PSG.

Les abonnés à la chaîne cryptée n’ont pu assister au débriefing habituel du Canal Champions Club, l’émission américaine Hot Ones a été diffusée à la place. « Vous êtes bien sûr nombreux à vous interroger sur la non diffusion de la soirée post match Ligue des champions”a réagi en fin de soirée Hervé Mathoux, l’animateur du Canal Football Club sur son Twitter. Et d’ajouter : “Nous avons subi un bug géant inexpliqué qui bloquait toute diffusion. Nous comprenons votre déception et nous demandons de nous excuser. Notre frustration est totale. »

Si l’image du diffuseur historique du football en France, est aujourd’hui une nouvelle fois écornée dans un contexte où le groupe a arrêté la diffusion des chaînes de la TNT de TF1, Canal+ a promis “des gestes commerciaux” pour les abonnés impactés par le premier bug technique du 6 septembre.

Source : L’Equipe

