Du changement à la direction générale d’Orange

Après avoir scindé la tête dirigeante d’Orange en deux avec une nouvelle directrice générale et un nouveau président en début d’année, d’autres postes à responsabilités changent de leader.

Des remplacements et un départ annoncé chez l’opérateur historique. Comme annoncé lors de la prise de poste de Christel Heydemann, un remaniement de la direction générale d’Orange est annoncé aujourd’hui par l’opérateur, dans plusieurs domaines : les ressources humaines, la direction d’Orange Bank, la communication et le Wholesale.

Vincent Lecerf, rejoindra l’entreprise dès le 17 octobre prochain et prendra les fonctions de Directeur exécutif en charge des Ressources Humaines du groupe Orange à partir du 1er décembre 2022. Depuis 2017, Vincent Lecerf est Directeur des Ressources Humaines d’Imerys, il succèdera à Gervais Pellissier qui continuera à conseiller la direction générale. “Gervais Pellissier aura marqué l’histoire de l’entreprise en occupant plusieurs fonctions stratégiques au sein de la direction générale. Pendant plus de 10 ans en tant que Directeur général délégué, il a accompagné le développement européen et stratégique de l’entreprise. Ces dernières années, il a également lancé un plan ambitieux de transformation et accompagné le Groupe dans l’évolution des modes de travail” rappelle Orange.

Stéphane Vallois, actuellement Directeur général délégué d’Orange Bank, succèdera pour sa part à Paul de Leusse en tant que Directeur général de la banque à compter du 1er octobre prochain. Paul de Leusse, quittera le groupe. “Stéphane Vallois sera chargé de continuer à développer Orange Bank dans la dynamique impulsée dans le cadre du futur plan stratégique“.

La directrice de la communication, de la marque et de l’engagement d’Orange quittera ses fonctions à la fin du mois de septembre. Béatrice Mandine , qui sera remplacée dans les prochaines semaines, a évolué dans ce secteur pendant 15 ans. “Tout au long de ces années, Béatrice Mandine a contribué à renforcer la puissance de la marque Orange à travers le monde et à installer une stratégie de marque engagée, qui aujourd’hui irrigue l’ensemble de l’entreprise, en interne comme en externe. Elle aura également inscrit l’expérience clients dans l’ADN de la marque et fait d’Orange l’une des marques françaises les plus valorisées ” détaille l’opérateur.

La direction Wholesale & International Networks d’Orange évoluera également avec le départ de Jérôme Barré son CEO, le 15 septembre 2022. Une période d’intérim sera assurée par Michaël Trabbia, Chief Technology and Innovation Officer d’Orange, qui conserve également ses fonctions actuelles. Depuis 1985, Jérôme Barré a réalisé un parcours très diversifié dans le Groupe, dans la relation client, le commerce et les collectivités territoriales. En 2016, il a rejoint le Comité exécutif en tant que Directeur des Ressources Humaines du Groupe avant de créer l’entité Orange Wholesale & International Networks en 2018.

