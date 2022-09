Les nouvelles chaînes Canal+ Foot et Canal+ Sport 360 offertes jusqu’à samedi sur “toutes les Freebox”, vraiment ?

Les abonnés Freebox avec Player Pop sont privés de la mise en clair de Canal+ Foot et Canal+ Sport 360 sur Oqee.

Diffusée exceptionnellement en clair jusqu’au 3 septembre, la nouvelle chaîne Canal+ Foot dédiée à l’actualité du ballon rond et aux matchs de Ligue 1, Ligue des Champions, Ligue Europa et à la Premier League, a vécu un lancement compliqué hier soir.

La retransmission du match opposant Toulouse au Paris Saint-Germain ne s’est pas déroulée comme prévu, les sauts d’image se sont succédés, un écran noir est même venu gâcher la fête à la fin de la rencontre. De quoi susciter la colère de nombreux utilisateurs sur les réseaux sociaux.

Pire encore pour d’autres, la mise en clair promise à tout le monde n’était pas au rendez-vous. En particulier sur les box de Free. Pourtant l’opérateur n’a pas manqué d’informer ses abonnés sur Twitter que les deux nouvelles chaîne Canal+ Sport 360 remplaçante de Canal+ Décalé et Canal+ Foot sont disponibles gratuitement sur “toutes les Freebox” jusqu’à samedi.

Force est de constater que c’est loin d’être le cas. Les abonnés Freebox Pop et Delta avec Player Pop ne peuvent par exemple toujours pas accéder à ces flux. Si certains ont eu affaire à un message d’erreur leur indiquant une indisponibilité des chaînes, d’autres ont depuis hier droit à l’écran de bande-annonce présentant les programmes de Canal+ et invitant à souscrire une offre de la filiale de Vivendi pour y accéder. Pour les abonnés utilisant l’Apple TV comme boîtier TV, les chaînes Canal+ ne s’ont pour l’heure pas encore intégrées à Oqee. On a vu mieux comme découverte.

Désolé, ça ne marche pas. J'ai redémarré la box (delta) et le player (pop). Les chaînes 45 et 46 sont présentés mais j'ai cet écran pic.twitter.com/vDn5iWSOS5 — Vaïtenkaga (@blzno1) August 31, 2022

