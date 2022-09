Clin d’oeil : des foyers privés d’internet depuis un an, Orange joue la mauvaise carte

Certains habitants d’un hameau des Hautes-Alpes sont privés de connexion internet depuis avril 2021. Un retour à la normale est prévu la semaine prochaine. Orange explique que ce type d’intervention prend du temps, de nombreuses autorisations sont nécessaires.

Pas de moins de 16 mois de galère pour certains, mais il peuvent enfin apercevoir la lumière de la fibre au bout du tunnel. Des travaux sur les poteaux et les câbles situés sur une route départementale va enfin permettre aux habitants de la petite commune de La Bâtie-Vieille dans le département des Hautes-Alpes de retrouver une connexion internet à partir du 6 septembre.

Dans le quartier des Trousses, les incidents se succèdent depuis avril 2021. Une vingtaine de foyers ont alors été privés d’internet et de téléphone fixe, des poteaux avaient été endommagés. « Des réparations provisoires ont été menées au sol afin de maintenir l’accès à Internet et au téléphone », assure de son côté la direction de la communication d’Orange. Seul hic, certains riveraient assurent ne plus avoir de connexion Internet depuis ce jour-là.