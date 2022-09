Disney préparerait un abonnement Prime, inspiré d’Amazon

Un abonnement global avec des réductions pour les clients serait dans les cartons de Disney.

Alors que Disney+ compte déjà plus de 150 millions d’abonnés, le géant américain réfléchit à des offres alternatives. Outre son abonnement avec publicité sur lequel il travaille déjà, Disney pourrait lancer un service d’abonnement global incluant d’autres avantages, comme le fait Amazon avec son offre Prime.

D’après les informations du Wall Street Journal, le projet est encore à un stade préliminaire et ni le prix ni sa date de lancement ne sont connus. L’offre viserait en effet à proposer l’accès à la plateforme de streaming du groupe, mais aussi des prix bas dans ses parcs d’attractions ou encore des réductions sur des prix dérivés et d’autres avantages. La cible visée par cette offre serait les personnes intéressées par ses produits mais pas uniquement par les franchises et les films.

Disney travaille ainsi à permettre aux abonnés Disney+ d’acheter des produits dérivés grâce à un QR code placé sur la plateforme. Les abonnés à cette nouvelle formule pourraient également bénéficier de produits dérivés exclusifs et à terme, de prix réduits dans les parcs d’attractions et autres activités du groupe.

Une idée qui ne sort pas de nulle part. Aux États-Unis l’abonnement Prime permet pour 140$/an de se faire livrer ses achats rapidement, mais aussi d’avoir des réductions dans une chaîne de supermarchés haut de gamme ainsi que l’accès à la plateforme de streaming Prime Video. Le géant de la distribution low-cost Walmart a par exemple signé le mois dernier un accord avec Paramount pour proposer la plateforme SVOD Paramount+ dans son abonnement à 98 dollars l’année, incluant la livraison des produits gratuite et des réductions sur l’essence.

L’intérêt également pour Disney serait l’occasion de collecter de nombreuses données de ses utilisateurs vis-à-vis de leur comportement, en proposant par exemple des croisières ou des offres d’activité en lien avec l’univers de leurs programmes favoris. Toujours selon le Wall Street Journal, le géant américain envisage de signer des partenariats avec d’autres entreprises. Il reste à voir si cet abonnement serait uniquement proposé aux États-Unis ou si Disney l’étendrait à d’autres pays où il a implanté ses parcs et certaines activités comme des croisières.

