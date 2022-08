Canal+ lance un nouveau plan de service avec des nouveautés et changements

Il y a du changement sur votre espace Canal+, avec quelques départs, des modifications et de nouvelles chaînes.

Avis aux abonnés, la filiale de Vivendi a lancé un tout nouveau plan de service. Les abonnés Freebox Révolution et Delta ayant souscrit une offre de Canal+ peuvent ainsi voir quelques changements sur leur espace Canal, comme les autres abonnés à la chaîne cryptée.

Aujourd’hui marque le lancement de Canal+ Sport 360 et de Canal+ Foot, les nouvelles chaînes dédiées aux compétitions sportives annoncées au début du mois d’août. Canal+ Sport 360 prend la place de Canal+ Décalé sur le canal 10 dans la numérotation Canal et le canal 31 pour la numérotation TNT. Canal+ Foot pour sa part sera lancée à 19h45 aujourd’hui et pourra être retrouvée sur le canal 11 (espace Canal) et 32 (numérotation TNT).

Il ne s’agit pas des seuls changements, en effet plusieurs chaînes changent de numérotation comme indiqué ci-dessous. Les noms surlignés en jaune ont changé de numérotation.

Changements pour l’espace Canal :

Changements pour la numérotation TNT :

Certains chaînes se sont également arrêtées, comme Canal+ Décalé mais aussi Clique TV. Science & Vie et Nickelodeon Ukraine ont pour leur part été déréférencées et la chaîne CubaVision a été arrêtée pour les abonnés sur satellite.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox