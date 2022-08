Les internautes se lâchent sur les réseaux : quand la Freebox a un coup de chaud, l’expression “se Freebox Révolution” ?

Aficionados de Twitter, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu la semaine dernière.

En période de sécheresse, un abonné Freebox n’hésite pas à prendre soin de sa Freebox en créant son propre petit ventilateur dédié

Comme ça fonctionne bien je vais surement imprimer le design de base dispo ici https://t.co/3oY2ihR5CF qui est plus complexe mais semble plus efficace. — Jean-Claude Van Damn (@Onigami_Sama) August 19, 2022

Les étudiants de 42 sont-ils surhumains ? Pour Xavier Niel, la réponse est oui !

Free et sa campagne de publicité “Reef” fait sensation, au point où les concurrents font pâle figure

Des génies @bouyguestelecom @orange @SFR prenez en de la graine au lieu de nous bassiner avec vos pubs ringardes — #CL16 🏎🇮🇹 (@AmScuderia) August 21, 2022

Au pays des euphémismes sexuels, Free inspire certains… L’expression sera-t-elle adoptée ?

D’accord, le débit FreeWiFi n’était pas optimal, mais niveau lenteur, c’est l’hôpital qui se moque de la charité !

l'enfer en une image pic.twitter.com/X1cIrr4V7P — Internet Explorer (@intrnetexp) August 16, 2022

Si en plus c’est la rentrée des vacances, ce bouton dans la vraie vie serait vraiment utile pour beaucoup !

