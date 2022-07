La fin des cookies sur Chrome de nouveau repoussée

Les cookies tiers resteront encore un peu plus longtemps sur le navigateur le plus populaire dans le monde.

Le chantier prend encore du retard. Google annonçait en 2020 la fin de ces fichiers permettant de suivre votre activité pour un meilleur ciblage publicitaire sur son navigateur. Initialement prévue pour 2022, il faudra finalement attendre encore quelques temps.

Cette décision, faisant suite à celles de Safari et de Mozilla de supprimer les cookies tiers, avait déjà fait l’objet d’un report pour 2023, mais suite à plusieurs versions d’essai, de nombreux acteurs (développeurs, éditeurs de publicités…) “ont indiqué avoir besoin de plus de temps“, explique le vice-président de Privcy Sandbox dans un billet de blog. Pour un autre acteur, la solution actuellement proposée ne répond pas “aux exigences, même les plus basiques du marché de la publicité en ligne“.

Cependant, le report et l’indécision n’est pas au goût de tout le monde : “C’est un scénario inconfortable, car il y a beaucoup d’incertitudes. Nous sommes actuellement dans l’obligation de maintenir deux moteurs : nos solutions fonctionnant sans cookies et celles tournant avec sur Chrome, qui pèse près de deux tiers du marché des navigateurs en matière d’audience. Ce qui suppose des investissements financiers” indique Alain Lévy, président de Weborama. Il point du doigt “un niveau d’impréparation élevé”, qui pose même la question de l’arrêt réel des cookies, et estime même que le délai pourrait être de nouveau étendu.

D’autres inquiétudes se portent sur l’aspect concurrentiel : en n’utilisant plus cette technologie étant indispensable pour d’autres concurrents, le leader du marché pourrait en éjecter plusieurs ce qui attire l’attention des autorités supportant un marché plus équilibré.

Source : Les Echos

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox