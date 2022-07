Altice songe à vendre l’un de ses principaux opérateurs aux USA pour réduire fortement sa dette

En cas de cession, Altice USA se séparerait de l’une de ses principales marques de câble et de services Internet avec Optimum lesquelles ont fusionné en avril. Le groupe américain de Patrick Drahi est aujourd’hui l’un des plus grands FAI aux États-Unis, desservant plus de 5 millions de clients particuliers et professionnels dans 21 États. Sa dette s’élève à plus de 24 milliards d’euros, pour un chiffre d’affaires de 10 milliards de dollars en 2021.