Les internautes se lâchent sur les réseaux : quand les abonnés Freebox Delta s’ennuient, que font-ils ? L’audace d’un conseiller Free…

Aficionados de Twitter, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu la semaine dernière.

Le quotidien d’un abonné Freebox Delta, télécharger n’importe quoi pour se satisfaire de la vitesse de téléchargement !

C est le plus beau jour de ma vie je télécharge des trucs aléatoirement juste pour voir comment ça va vite, merci @free même si votre delta est chère pic.twitter.com/GGUpTfQc3K — 🐹 Hamster bien zehef (@sopalin_doux) July 18, 2022

Mais quelle audace ! Un Free Helper tente une citation philosophique en réponse à un abonné lassé d’entendre la même chose depuis 10 jours.

IPV6, WiFi 6, Cat6, le service client de SFR ne sait plus où donner de la tête !

Un technicien de Bouygues Telecom un peu trop pressé de rentrer chez lui.

Le technicien @bouyguestelecom qui vient réparer la fibre mais qui laisse comme ça en partant c’est comment???? pic.twitter.com/5LdXjp8ud9 — Mimi (@chouquette555) July 22, 2022

Votre iPhone peut servir de gilet pare-balles, la preuve.

An IPhone saved our Warrior's life. pic.twitter.com/2dhn6GFnIX — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 17, 2022

Pendant la canicule, les data centers redoublent de vigilance, certains disjonctent même comme ceux d’Oracle et Google à Londres. Pendant ce temps d’autres proposent des systèmes d’accès “majeurs”.