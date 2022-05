Totalement fibrés : la facture grimpe sur pour les abonnés box, Free Mobile est-il le meilleur opérateur aujourd’hui ?

Nouveau numéro de « Totalement Fibrés », notre magazine YouTube hebdomadaire, dans les conditions du direct, sans montage, afin d’être au plus proche de l’actualité.

Aujourd’hui nous vous proposons une nouvelle édition de notre émission avec ses chroniques habituelles. Dans le gros Dos seront abordés l’augmentation du prix des abonnements internet chez les opérateurs. Un bon point pour Free et un mauvais pour Bouygues Telecom et une option payante étrange dans le Up and Down Et vous retrouverez le reste des chroniques habituelles comme le chiffre de la semaine ou le Free Fight autour d’une question que beaucoup se pose : Free Mobile est-il le meilleur opérateur actuellement ?