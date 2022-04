Canal+ diffuse ce soir la série adaptée d’un jeu iconique, dont les abonnés Freebox pourront découvrir gratuitement le premier épisode

Les gamers vont être comblés sur Canal+ et la Freebox.

C’est l’une des séries les plus attendues de l’année. Après avoir connu un développement que l’on qualifiera de chaotique, l’adaptation à la télévision de l’une des franchises les plus célèbres de l’histoire du jeu vidéo sera visible dès ce soir 21h sur CANAL+. Et la deuxième bonne nouvelle, c’est que cette série Halo ne s’adresse pas qu’aux fans de Master Chief.

Et pour découvrir cette série, les abonnés Freebox pourront découvrir dès mercredi prochain le premier épisode gratuitement sur leur Freebox, dans la rubrique Aktu Free.