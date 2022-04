Google va faire un grand ménage sur son magasin d’applications

Dans le cadre des politiques de Google Play en matière de confidentialité, de sécurité et d’expérience utilisateur Google va prendre des mesures concernant les applications ne respectant pas ces règles.

Faire le ménage dans les anciennes applications, Google s’y est toujours refusé. Cependant, le géant de la tech opère un rétropédalage via une annonce sur son blog ce mardi 6 avril 2022. En effet, à partir du 1er novembre 2022, l’ensemble des applications ne respectant pas les dernières disposition en matière de confidentialité et de sécurité seront supprimées du Play Store.

Comme l’indique Google : “les applications existantes qui ne ciblent pas un niveau d’API dans les deux ans suivant la dernière version majeure d’Android ne seront plus disponibles pour la découverte ou l’installation pour les nouveaux utilisateurs disposant d’appareils exécutant des versions du système d’exploitation Android supérieures à l’API cible des applications. niveau. Au fur et à mesure que de nouvelles versions du système d’exploitation Android seront lancées, la fenêtre d’exigences s’ajustera en conséquence.”

Google a pris cette décision pour empêcher l’installation d’applications plus anciennes ne disposant pas du niveau de protection exigé. La firme de Mountain View se veut rassurante et explique que la majorité des applications sur Google Play respectent déjà ces normes. Concernant les autres applications, les développeurs vont être prévenus et Google les guidera afin de mettre leur application en conformité.