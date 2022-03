Pourquoi la fibre n’est pas déployée dans mon quartier ? La réponse en vidéo

Si la fibre tarde à arriver chez vous, cette vidéo va surement vous apporter certaines des réponses.

Si le déploiement de la fibre avance à grand pas, puisqu’au 31 décembre 2021, 29,7 millions de locaux étaient éligibles aux offres FTTH, soit 23% de plus qu’il y a un an. Environ 70% des locaux sont ainsi éligibles au FTTH en France. Oui mais voilà, dans votre quartier, vous ne voyez toujours rien venir, et vous ne savez pas pourquoi.

Rassurez-vous, vous n’êtes pas oubliés, mais les opérateurs d’infrastructures qui installent la fibre, qu’elle soit enterrée ou aérienne, peuvent rencontrer différentes problématiques. Le réseau Ajou Fibre, opéré par l’opérateur d’infrastructure TDF, a réalisé une petite vidéo qui vous présente différents cas qui peuvent retarder le déploiement et vous expliquer, peut être, pourquoi ça tarde chez vous. Bien sûr, ce qui est valable pour Anjou Fibre est valable pour tous les Réseaux d’Initiative Publique dans les autres départements de France.



A noter que Free propose ses offres Freebox sur le réseau Anjou Fibre, filiale de TDF, qui s’est vu confier par le Syndicat Mixte Ouvert Anjou Numérique une délégation de service public d’une durée de 25 ans portant sur la conception, l’établissement et l’exploitation de ce réseau fibre dans le Maine-et-Loire. Celui-ci doit desservir, d’ici à fin 2022, 220 000 prises réparties sur 142 communes angevines.