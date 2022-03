Toutes les chaînes Canal+ à prix réduit dans une vente flash disponible sur les Freebox

La chaîne cryptée lance une nouvelle offre très limitée dans le temps, avec toutes ses déclinaisons pour 20.99€/mois la première année.

Cinéma, sport, documentaires… Une offre 100% Canal+ a été lancée par la filiale de Vivendi. Elle propose l’intégralité des chaînes Canal+ (Canal+, Canal+ Décalé, Sport, Cinéma, Grand Ecran, Docs, Kids et Séries) pour 20.99€/mois pendant 12 mois puis 30.99€/mois, avec un engagement de 24 mois et un mois d’essai, permettant de résilier si l’offre ne vous convient finalement pas malgré l’engagement. Vous pouvez y souscrire jusqu’au 15 mars prochain

“Retrouvez du cinéma ultra-récent et des films cultes, des séries “Création Originale” et internationales exclusives, des docs et des contenus jeunesse. Vivez aussi de grands rendez-vous sport : UEFA Champions League, Ligue 1 Uber Eats, Premier League, TOP 14, Formule 1, Moto GP” annonce Canal pour présenter son offre spéciale, accessible sur les décodeurs Canal+, les boxs des opérateurs et tous les autres supports classiques (Smart TV, Apple TV, mobile, consoles…).

A noter également l’inclusion pendant deux mois de l’option TV+, donnant accès à 63 chaînes en tout genre, allant de Disney Junior à Paris Première en passant par Science&Vie TV et Toute l’histoire. Cette option peut être résiliée mais si vous souhaitez la conserver, il faudra compter 10€/mois une fois la période de gratuité. L’accès à la plateforme Cafeyn est également inclus et l’offre propose le visionnage sur deux écrans en simultané avec le même compte Canal+.